Enkazdan can kurtaran dağcı kadınlar depremzedelerin yaralarını sarıyor

ADIYAMAN (AA) - MESUT VAROL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılarak enkazdan birçok can kurtaran Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi kadınlar, şimdi de yaraların sarılması için sahada görev yapıyor.

Depremlerin ardından bölgedeki illere giderek arama ve kurtarma çalışmalarına katılan dağcı kadınlar, birçok vatandaşın enkazdan sağ çıkarılmasına destek oldu.

Günlerce deprem bölgesinde omuz omuza çalışma yürüten kadınlar, şimdi de Adıyaman'da çadır kentlerde kalan depremzedelerin yaralarının sarılması için canla başla çalışıyor.

Yardım malzemelerini depremzedelere ulaştıran kadınlar, ihtiyaç durumunda da aşçılara destek vererek yemek hazırlıyor.

- "Biz zaten bu işler için yetiştirildik"

Dağcı Ayten Efe Yılmaz, AA muhabirine, depremin ilk haftasında arama kurtarma ekipleriyle sahada olduklarını söyledi.

Deprem bölgesinde her işe koştuklarını anlatan Yılmaz, "İskenderun'da depremzedeleri enkazdan çıkarmaya çalıştık. Arama ve kurtarmada çok daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yaralıların hastanelere ulaştırılmasına yardımcı olduk. Deprem bölgesine birçok çadır ve malzeme taşıdık. Biz zaten bu işler için yetiştirildik." diye konuştu.

Yılmaz, arama kurtarma eğitimleri aldıkları için tecrübeli olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İkinci haftadan sonra da destek ekiplerine yardımcı olmak için geldik. Şimdi de yaraların sarılması için çalışıyoruz. Yemekhanede, depolarda, çadır kentlerde çalışıyoruz. Çocuklarla ilgileniyoruz. Yemekhanede çok iş var, çok insana ihtiyaç var. Gerektiğinde patates soyuyoruz, malzemeleri indiriyoruz. Organizasyon konusunda kadınlar çok iyi. Birçok şeyi erkeklerden daha iyi yapıyoruz. Şu an öncelik depremzedeler. Bir kadın olarak buradaki çocukların elini tutmamız gerekiyor. Çocuklarımıza ise babaları evde yardımcı oluyor."

- "Nerede bir çocuk ağlasa yüreğimiz sızlar"

Fatma Çağlayan da kendi çocuklarını yakınlarına emanet ederek bölgeye geldiklerini kaydetti.

Çağlayan, nerede bir çocuk ağlasa yüreklerinin sızladığını dile getirerek, "Kadınlar olarak ağlayan, acı çeken yoksun duruma düşen herkesin yanında olmak için kendi hayatımızı bir kenara bıraktık. Yaklaşık bir aydır hepimiz sahalardayız. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, şimdi de normal sürece girilmesi için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de nerde ihtiyaç varsa biz oradayız. Dağcı kadınlar olarak zor şartlara alışkınız. Bu nedenle gücümüzü, aklımızı kullanarak çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Yaralar sarılıncaya kadar buradayız"

Neriman Ferhatoğlu ise depremzedelerin kendilerine ihtiyacı olduğuna değinerek, "Biz onları kaderleriyle baş başa bırakmayacağız. Yaralar sarılıncaya kadar buradayız." dedi.

Özlem Sonunca, birbirlerine kenetlendiklerini belirterek, "Üzerimize düşen; onlara yardımcı olmak. Onların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak bizi mutlu ediyor. Tüm kadınlar bir şeyler yapabileceklerine inanmalı. Kadınlar olarak çok güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

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