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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da işçiler depremzedeler için prefabrik mesaisinde

AA

Adıyaman'da işçiler depremzedeler için prefabrik mesaisinde

ADIYAMAN (AA) - RAUF MALTAŞ/ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremzedeler için yapılan prefabriklerin ay sonunda tamamlanması için işçiler gece gündüz demeden çalışıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kent merkezi yakınlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut işbirliğiyle prefabrik konutların inşası için çalışma yürütülüyor.

Toplam 325 dönüm alana 2 bin 588 prefabrik konut yapımının bu ay içeresinde tamamlanması hedefleniyor.

Depreme dayanıklı ısı yalıtımlı hafif çelik malzemeden imal edilen prefabrik konutlar, mevsimsel etkilere de dayanıklı tasarlanıyor.

Isı ve su izolasyonu olan her biri 25 metrekareden oluşacak prefabrik evlerde, bir ailenin ihtiyaç duyabileceği sıcak su, tuvalet, banyo, mutfak, salon ve yatak odası bulunuyor.

Yaklaşık 12 bin depremzedeye geçici konaklama olanağı sağlanacak "prefabrik kent", sağlık ve lojistik birimleri, anaokulu, cami, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş alanlarını da barındırıyor.

Depremzedelerin geçici barınma ihtiyacının bir an önce karşılanması için yaklaşık 1000 işçi 7/24 esasına göre görev yapıyor.

- "Gece gündüz durmak yok, çalışıyoruz"

Şantiye koordinatörü Cengiz Yiğit, AA muhabirine, geçici yaşam alanlarının depremzedelere daha hızlı teslim edilebilmesi için işçilerin canla başla çalıştığını söyledi.

Türkiye'de herkesin depremzedeler için seferber olduğunu belirten Yiğit, işçi camiasının da bu anlamda elinden geleni yapmak için ter döktüğünü dile getirdi.

Depremzedeleri "yuva"larına kavuşturma hayaliyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Yiğit, şöyle devam etti:

"Sabaha kadar burada beton dökülüyor, prefabrik kuruluyor. Gece gündüz durmak yok, çalışıyoruz. Fabrikalar bu şantiyeye malzeme yetiştiremiyor. Ekipler çok yoğun çalışıyor. Her bir prefabrikte ayrı ekip çalışıyor ama ustalarımız çalışırken diğer prefabrikten de malzeme de alabiliyor. Kimse kimseye bir şey demiyor; amaç burada işi bitirelim. Biz onlardan, onlar bizden malzeme alıyor."

- "Canla başla çalışıyoruz"

Şantiye şefi Ümit Uzun da şu anda prefabrik evlerin montajıyla uğraştıklarını kaydetti.

Prefabrik evlerin normal konutu aratmayacak nitelikte olduğuna değinen Uzun, "Depremzedelere konutlarını teslim edebilmek için canla başla çalışıyoruz. Prefabrik konutlarımız bir ay içerisinde depremzedelere teslim olacaktır. Altyapısı, elektriği suyu her konuda 7/24 çalışmaktayız. Şu anda 1000 işçi kapasitesiyle çalışıyoruz. Gece gündüz durmadan devam ediyoruz. Bir an önce depremzedelerimizi sıcak yuvalarına kavuşturmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

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