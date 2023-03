Adıyaman esnafı depremin ardından yeniden tezgah başında

ADIYAMAN (AA) - MESUT VAROL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'da esnaf, iş yerlerini açmaya başladı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'da bazı iş yeri sahipleri ve çiğ köfte ustaları, dükkanlarını yeniden açtı.

Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde tezgahlarının başına geçen ustalar, yöresel ürünlerle hazırladıkları çiğ köfteyi, yardım faaliyetlerinde çalışan gönüllülere de ikram ediyor.

Bazı manav, market ve lokantacılar da uzun aranın ardından dükkanlarını açtı.

- İş yeri yıkıldı, arkadaşının dükkanında satış yapıyor

Çiğ köfte ustası Bülent Teknikçi, AA muhabirine, iş yerinin depremde tamamen yıkıldığını ve arkadaşının iş yerinde yeniden çiğ köfte yapmaya başladığını söyledi.

Yaşadıkları acılara rağmen hayatın devam ettiğini dile getiren Teknikçi, "Adıyaman halkı çiğ köftesiz yaşayamaz. Uzun zamandır çiğ köfte hizmeti veremedik. Fırınlar açmaya başladıktan sonra iş yerlerimizi açtık." dedi.

Teknikçi, hayatın normale dönmesi için zaman gerektiğine dikkati çekerek, "Sabırlı olmak lazım. İnşallah her şey düzelecek. Çok canlar gitti. Umarım kısa sürede göç edenler geri gelir. Şu an çalışacak personel bulamıyoruz ama umutluyuz, her şey düzelecek." diye konuştu.

Kahta ilçesinde ise manav Gafari Meni, yaşanan bu büyük felaketin üstesinden geleceklerine inandıklarını belirtti.

Millet olarak bunun üstesinden geleceklerini vurgulayan Meni, "Burada düşenin dostu var, o da devlet. Allah'a şükür devletimiz yanımızda. Kısa sürede toparlanacağız. Gelecekten umutluyum çünkü sırtımızı devletimize verdik. İnşallah sırtımız yere gelmez." dedi.

- "Sokaklar yavaş yavaş canlanmaya başladı"

Unlu mamuller satışı yapan iş yerinin sahibi Nevzat Başkut da hayatın her şeye rağmen devam ettiğini dile getirdi.

Başkut, devlet yetkililerinin elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleyerek, "İnşallah bundan sonrası iyi olur. Kapalı iş yerlerinin açılmasını istiyoruz. Acılarımız unutulacak gibi değil ama hayat devam ediyor. Herkes işinin başına dönsün. Bu memleket için ayağa yeniden ayağa kalkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Çiğ köfte satışı yapan işletmeci Osman Altun da deprem nedeniyle uzun zamandır kepenklerinin kapalı olduğunu söyledi.

İş yerlerini yeniden açmaya başladıklarını anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Sokaklar yavaş yavaş canlanmaya başladı. Çiğ köfteye rağbet de artmaya başladı. Buradan tüm esnaf kardeşlerime çağrımdır: Lütfen herkes duyarlı olsun, herkes iş yerlerini açsın. İnsanlarımız zaten mağdur, onları daha da mağdur etmeyelim. Tüm sektör temsilcileri işlerinin başına geçsin."

