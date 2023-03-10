Depremzede çift bebeklerine kendilerine el uzatan Valinin adını verdi

ADIYAMAN (AA) - MESUT VAROL - Adıyaman'da depremzede aile, yeni doğan bebeklerine bölgede görev yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel'in ismini koydu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasara neden olduğu Adıyaman'da, depremzede ailelerin ihtiyaçları bölgede görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel'in yönlendirmeleriyle karşılanıyor.

Bu ailelerden biri olan Atli ailesi, depreme Siteler Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı. Evleri hasar gören sekiz aylık hamile Filiz Atli, eşi Faruk Atli ve üç çocukları çaresiz kaldı.

Aileye sahip çıkan Vali Sonel, annenin Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkini sağladı.

Anne Atli, hastanede yedi gün önce dördüncü doğumunu gerçekleştirdi. Bebeklerini kucaklarına aldıktan sonra memleketi Adıyaman'a dönen aile, çocuklarıyla Bulvar Caddesi'nde kurulan çadır kente yerleştirilerek ihtiyaçları giderildi. Çadırı ziyaret eden Vali Sonel aileyle yakından ilgilendi.

Atli ailesi, dördüncü çocuklarına bu zorlu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan Vali Tuncay Sonel'in adını verdi.

- "En zor günümüzde yanımızda oldu"

Anne Filiz Atli, AA muhabirine, depremden sonra karşılaştıkları Vali Tuncay Sonel'in kendileriyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Atli, Vali Sonel'in, ihtiyaçlarının karşılanması için kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Yeme, içme ve barınma sıkıntımızı giderdi. Çocuğum için beşik verdi. En zor günümüzde yanımızda oldu, bizi yalnız bırakmadı. Bu nedenle bebeğimize Tuncay ismini koyduk. Onun yaptıklarını asla unutmayacağız. İnşallah çocuğum onun gibi hayırsever ve iyi bir vali olur." dedi.

Baba Faruk Atli de Sonel'in maddi, manevi yanlarında olduğunu anlatarak, "Biz de buna kayıtsız kalmadık ve bebeğimize Vali Bey'in ismini verdik. İnşallah çocuğumuz da onun gibi yardımsever, devletine millete layık bir evlat olur. Artık hanemizde vali ismi taşıyan bir çocuğumuz var. Çok mutluyuz." diye konuştu.

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