Meslek liseli öğrencilerin ürettiği güneş panelli banklar depremzedelerin hizmetinde

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ADIYAMAN (AA) - RAUF MALTAŞ / YASİN DİKME - Adıyaman'da depremzedelerin barınma alanlarına kurulan gündüz şarj gece ışıklandırma yapan güneş panelli bankların kent genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Ankara'daki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen güneş panelleriyle elektrik enerjisi üreten banklar, Altınşehir Konteyner Kenti için kuruldu.

Banklar, özellikle depremzedelerin açık alanda dinlenirken telefon ve tabletlerini şarj etmesine olanak sağlıyor.

Altınşehir Konteyner Kent Koordinatörü Salim Tekoğul, AA muhabirine, depremzedelerin her türlü ihtiyacının karşılanması için Türkiye genelinde adeta seferberlik yürütüldüğünü söyledi.

Afetzedelerin daha konforlu yaşam alanlarına kavuşabilmesi için gayret ettiklerini anlatan Tekoğul, her geçen gün konteyner kentte yeni bir hizmeti devreye aldıklarını dile getirdi.

- "Bu banklara, solar park deniyor"

Tekoğul, bankların 24 saat enerji üretebilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

Bankların çok işlevsel olduğunu vurgulayan Tekoğul, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin yaptığı bu banklara, solar park deniyor. Bunlar oturma düzeni anlamında oldukça iyi. İnsanlarımız şarj üniteleri aracılığıyla dinlenerek telefon ve tabletlerini şarj ediyor. Bu paneller 24 saat esaslı güneş enerjili panel. Burada 20 bank konuşlandırdık. Diğerlerini de diğer konteyner kentlere yerleştirmek üzere afetzedelerimiz için yaygınlaştıracağız. Emeği geçen öğrencilerimize hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Millet harika buluyor. Gece de ışıklandırma sağlıyor. Hem oturarak hem dinlenerek burada nefes alarak şarj ihtiyaçlarını gidermiş oluyorlar."

- Depremzedeler memnun

Depremzedelerden ailesiyle konteynerde kalan Bahar Çelik de bank hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Günlerinin telefona bakarak geçtiğini anlatan Çelik, "Burada telefonlarımızı şarj ediyoruz. Gün içinde telefona bakarak vakit geçiriyoruz. Burada sadece telefona bakabiliyoruz. Akşam olunca da ışık yanıyor, karanlıkta kalmıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Murat Coşkun ise telefon şarjlarının bu zorlu günlerde büyük önem arz ettiğini belirterek, banklar sayesinde sorun yaşamadıklarını söyledi.

Önemli bir ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Coşkun, emeği geçenlere teşekkür etti.





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