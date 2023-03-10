Adıyaman'da depremin etkisiyle hasar gören tren rayları onarılıyor

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ADIYAMAN (AA) - RECEP BİLEK/İLYAS GÜN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Adana-Malatya arasındaki tren raylarında TCDD ekiplerinin onarım çalışması sürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren rayları da kullanılamaz hale geldi. Adana ve Malatya arasında yer alan Narlı-Pazarcık-Gölbaşı hattında bazı noktalarda rayların bükülmesi ve zeminin çökmesi nedeniyle tren seferleri yapılamıyor.

Adıyaman ve Malatya'ya konteyner ve yardımların sevkiyatı açısından kritik öneme sahip hat üzerinde TCDD ekipleri, onarım çalışması yürütüyor.

AA ekibinin dronla görüntülediği çalışma kapsamında demir yolu zeminindeki çökme ve kaymalara müdahale eden ekipler, kombine buraj makineleriyle de raylardaki kıvrım ve bükülmeleri düzeltiyor.

Çalışmalar sonucu Narlı-Pazarcık arasındaki onarımı tamamlayan ekiplerin Pazarcık-Gölbaşı arasındaki mesaisi ise devam ediyor.

Sadece yavaş seyreden yük trenlerinin hizmet vermesine imkan tanıyacak şekilde acil onarımdan geçirilen raylardan bölgeye konteyner sevkiyatının başladığı öğrenildi.

Çalışmaları Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da yakından takip ediyor.

Vali Hatipoğlu, AA muhabirine, ilçedeki enkaz kaldırma ve geçici barınma çalışmalarının yanı sıra lojistik açıdan önemli olan tren seferlerinin yeniden başlaması için de gayret gösterildiğini kaydetti.

Konteyner kurulumunun hızlanması için tren seferlerinin önemine işaret eden Hatipoğlu, "Depremin ilk anından itibaren demiryolu ulaşımı büyük bir önem taşıyordu. Adana tarafından gelen hat iyileştirildi. Çalışmalar devam ediyor. Gölbaşı'na trenlerimiz düzenli olarak gelmeye başladı. İnşallah yakın zamanda Malatya hattı da açıldığında demiryolu ulaşıma da kesintisiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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