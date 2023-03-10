Depremlerin etkilediği Adıyaman OSB'de 30'a yakın fabrikada üretim yeniden başladı

ADIYAMAN (AA) - MESUT VAROL - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalardan 30'a yakını üretime yeniden başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en çok hasara neden olduğu illerden Adıyaman'da üretime ara verilen OSB'deki fabrikaların açılması için çalışmalar sürüyor.

Depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana üretimin tamamen durduğu 201 işletmenin yaklaşık 30'unda hazırlık çalışmalarının ardından yeniden üretim başladı.

Adıyaman OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden önce OSB'de 22 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

"201 işletmemiz var. 25 ile 30 arasında işletme yüzde 30 kapasiteyle çalışmaya başladı. Diğerlerini de ayağa kaldırmaya çalışıyoruz." diyen Çelenk, kentin normale dönmesi için büyük çaba sarf edildiğini dile getirdi.

- "Başarmak için çaba sarf etmek zorundayız"

Tam kapasite üretim için işçinin barınma sorununun çözülmesi gerektiğini anlatan Çelenk, şunları kaydetti:

"OSB'nin içinde konteyner kenti oluşturabilirsek yüzde 50 kapasite seviyesine getirebiliriz. Adıyaman'ın normal hayatına dönmesi için OSB'nin mutlaka faaliyete geçmesi lazım. Eğer bu olmazsa kazandıklarımızı kaybederiz. Çünkü depremden önce çok iyi bir ivme kazanmıştık. Hedefimiz bu sene istihdam sayısını 27 bine çıkarmaktı. İşsiz sorunumuz çözülebilir durumdaydı. İşi olmayan kalmayacaktı. Deprem oldu diye bundan vazgeçmeyeceğiz. Aynı hedeflerle aynı yere gelmeye çalışacağız. Başarmak için çaba sarf etmek zorundayız. Az hasarlı olan işletmeler hemen hasarlarını giderdiler. Çok hasarlılar da devletten kredi bekliyorlar. Yeniden hayata döneceğimize eminim. Hayata yeniden tutunmak zorundayız. Yeniden başlamak zorundayız."

- "Çabamız buradaki insanların bir an önce eski düzenine, eski hayatına dönemleri"

Kentin en büyük tekstil fabrikalarından birinin sahibi Mehmet Selim Polat da depremden sonra fabrikalarını onararak üretime yeniden başlamak için hızlı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Fabrikaların yavaş yavaş eski günlerine döneceğine inandığını ifade eden Polat, "Çabamız buradaki insanların bir an önce eski düzenine, eski hayatına dönmeleri. İşçilerin barınma sorunu var. Bunun giderilmesini talep ediyoruz. Kentin kalkınması için üretimin durmaması lazım. Çalışmak insanlara moral ve motivasyon anlamında iyi geliyor. Depremde 450 kişi istihdam ediyorduk. Şimdi 130 personelle yeniden üretime başladık." diye konuştu.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.