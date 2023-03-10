Adıyaman Valisi Çuhadar sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep etti

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep ettiğini bildirdi.



Vali Çuhadar, Adıyaman Valiliğinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, yaklaşık 3 yıldır Adıyaman Valiliği görevini yürüttüğünü bildirdi.

Çuhadar, mesajında, "Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunlar sebebiyle affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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