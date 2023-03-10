Adıyaman'da depremde yıkılan binanın şantiye şefi tutuklandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da depremde yıkılan bir binanın şantiye şefi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Han İnşaat adlı binanın şantiye şefi A.Ş, kent merkezinde emniyet birimlerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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