AK Parti'li Özhaseki deprem bölgesi Adıyaman'da konuştu:

ADIYAMAN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesine gelen bazı siyasileri eleştirerek, "Bu bölgelere sadece turistik seyahat düzenleyen koca koca liderler, belediye başkanları var. Özel uçaklarla geliyorlar, onlarca kamerayla görüntü veriyorlar, sonra da kendi partilerine müntesip, ayarladıkları adamlara birkaç cümle söyletiyorlar. Yarım saat sonra sıkılıyor, bırakıp gidiyorlar. Allah selamet versin." dedi.

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde AK Parti'li belediye başkanlarıyla bir araya gelen Özhaseki, yaptığı konuşmada, AK Parti'li 807 belediyeden 250'sinin "kardeş belediye" olarak depremlerden etkilenen illerde süresiz görevlendirildiğini söyledi.

Belediye başkanlarının neredeyse bir aydır gece ve gündüz demeden sahada olduğunu anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:



"Anadolu'ya geldiğimiz ve kurduğumuz bin yıllık medeniyet boyunca rastladığımız en büyük afetle karşı karşıyayız. Arada 30 kilometre mesafeyle 550 kilometre boyunca fay hatları kırılmış. İkisinin şiddeti 7,5'in üzerinde. Etkilediği insan sayısı 14 milyon. 11 ilimiz afet kapsamında ama herhalde bir 11 ilimiz daha bundan etkilenmiş durumda, afet kapsamında olmayan. 50'den fazla ilçemizde, binden fazla köyümüz de yıkım var."

Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu, herkesin bölgedeki acılarla beraber ağladığını, üzüldüğünü dile getiren Özhaseki, 700'den fazla kuruluşun bölgede yardım çalışması yürüttüğünü aktardı.

Acıları giderebilmek adına ilk andan itibaren belediye başkanlarının sahada olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yeri geldi arama kurtarma çalışmalarında çalıştık, yeri geldi su, gıda, battaniye getirdik, aşevleri açtık. Bunun yanı sıra ihtiyaç olan ne varsa gönüllü olarak yaptık. Şimdi yeni bir dönem geldi. Bu dönemde kardeş belediyeler olarak depreme maruz kalan kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde görevlendirdiğimiz arkadaşlar rutin belediyecilik hizmetlerini de yapacaklar, afete uğramış yerlerde ne eksik varsa giderecekler. Hizmetlerine devam edecekler. Hizmetler bitene kadar buradayız. Buradaki kardeşlerimiz 'Allah sizden razı olsun, işinizi yaptınız, gidebilirsiniz.' diyene kadar buradayız."

Deprem bölgesinde AK Parti'li belediyelerin yürüttüğü çalışmalara değinen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölgelerde belediyelerimizin 11 bin 565 iş makinesi var. Daha çok Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya merkez ve ilçelerimizdeler. 42 bin personelimiz var, arazide çalışıyoruz. Belediyelerimiz deprem bölgelerine 22 bin 200 tır malzeme göndermiş. Bizler bu gayretin içerisinde canla başla çalışırken çok can sıkıcı işler de oluyor. Doğrunun söylenmesi lazım. Bu bölgelere sadece turistik seyahat düzenleyen koca koca liderler, belediye başkanları var. Özel uçaklarla geliyorlar, onlarca kamerayla görüntü veriyorlar, sonra da kendi partilerine müntesip, ayarladıkları adamlara birkaç cümle söyletiyorlar. Yarım saat sonra sıkılıyor işleri bırakıp gidiyorlar. Allah selamet versin. Biz işin hizmet tarafındayız. Vatandaşımızın yaralarını sarmak ve duasını almak gibi bir niyetimiz var. Allah bu niyetimizi de elimizden almasın. Burada hep beraber Adıyaman'daki kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak için gayret edelim."

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