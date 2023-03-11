Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da, enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Ağır hasarlı olduğu belirlenen ve acil yıkım kararı verilen binalar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle yıkılıyor.

Kamyonlara yüklenen molozlar şehir dışına çıkarılıyor. Moloz, belediyenin belirlediği döküm sahasına götürülüyor.

Yıkım sırasında yolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri de enkaz bölgesinde güvenlik şeridi oluşturuyor.

Adıyaman'da hasar tespit çalışmaları ise tamamlandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.