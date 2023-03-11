Adıyaman'da depremde ağır hasar gören dağ köylerinden kente göç yaşandı

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ADIYAMAN (AA) - RAUF MALTAŞ / ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkımın yaşandığı illerden Adıyaman'da, merkeze uzak köylerde yaşayan çok sayıda depremzede kent merkezine göç etti.

Adıyaman'a bağlı dağ köyleri 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar gördü. Evlerin yıkılması sonucu can kayıplarının verildiği, ahırların yıkılmasıyla çok sayıda hayvanın telef olduğu bazı köylerde yolların da tahrip olması nedeniyle ulaşım sorunları yaşanıyor.

Malatya sınırına yakın konumda bulunan ve Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Uzunköy, Yaylakonak, Çamyurdu ve Yazıbaşı köylerine ulaşımı sağlayan kıvrımlı yamaçlardan geçen dar yolların tahrip olması nedeniyle ulaşım, yaklaşık 3 saatte sağlanabiliyor.

Depremlerin ardından dağlardan düşen kayalar ve toprağın kapattığı yollar, iş makinalarıyla açılırken ekipler, alternatif güzergahlar da oluşturmaya çalışıyor.

Bölgedeki köylerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşların önemli bölümü şehir merkezindeki yakınlarının yanına ya da çadır ve konteynere yerleşti.

Bölgede 7 mezrası bulunan Uzunköy'de de 3 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Evleri yıkılan veya ağır hasar alan köyün sakinleri, ulaşım ve kış şartlarının zorluğu nedeniyle kent merkezine taşınarak köyü boşalttı.

Tamamen boşalan Uzunköy'ün muhtarı Hüseyin Coşkun, AA muhabirine kendisinin de şehir merkezindeki yakınlarının yanına taşındığını söyledi.

Deprem nedeniyle köylerinin ağır hasar aldığını ifade eden Coşkun, "Evlerimizde ağır tahribat oluştuğu için halkımız şehir merkezine gitti. Bazen köye gidenler oluyor kontrol amaçlı ama 3 saat gidiş, 3 saat geliş süresi tutuyor. Bizim köyümüz 70 hanedir. Biraz daha şartlar düzelirse köylülerimiz evlerine tekrar döner diye tahmin ediyorum." dedi.

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