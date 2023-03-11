Ordu Valisi Sonel, konteyner kentte depremzede çocuklarla futbol oynadı

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da Ordu Valisi Tuncay Sonel, konteyner kentte yaşayan çocuklarla futbol maçı yaptı.

Depremin ardından Adıyaman'da görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınşehir konteyner kenti ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Burada çocukların futbol maçı yaptığını gören Sonel ile Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve emniyet müdürü Orhan Tezcan da oyuna dahil oldu.

Sonel, AA muhabirine, çocuklarla bir arada bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Çocukları kendi evlatları gibi gördüğünü vurgulayan Sonel, "Onların mutluluğu bizler için önemli. Devletimizin şefkatini onlara göstermeye çalışıyoruz. Onların mutlu olduğunu görünce bizler de mutlu oluyoruz. Çocuklarımız, geleceğimizin teminatıdır, onlar insanlığa güzel işler yapacaktır. Yolları bahtları açık olsun." ifadesini kullandı.

Dostluğun kazandığı maç, berabere sonuçlandı.



Sonel, maçın ardından çocuklara hediyeler dağıttı.





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