Adıyaman'da depremzede esnaf için "prefabrik çarşı" kuruluyor

ADIYAMAN (AA) - MESUT VAROL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'da iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnaf için "prefabrik çarşı"nın kurulum çalışmaları başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden Adıyaman'da yıkılan 5 bin 826 binadaki çok sayıdaki iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kazanç kapıları kapalı kalan esnafın yeniden ekonomik gelir elde etmesi için ilk etapta 300'ün üzerinde iş yerini barındıran prefabrik çarşı kurulacak.

Kentte iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnaf, kardeş belediyelerin desteğiyle şehir merkezinde 5 noktada oluşturulacak geçici iş yerleriyle faaliyetlerini sürdürecek.

- "Esnafın mağduriyetini gidermemiz gerekiyor"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine, depremzedeler için çadır kent, konteyner kent ve konut yapımının eş zamanlı devam ettiğini söyledi.

Kılınç, insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için ticari hayatın şart olduğuna işaret ederek, "İş yerleri enkaz haline gelen esnafımızın ticaretlerine devam etmeleri lazım. Bu anlamda 21 metrekare büyüklüğünde dükkanlar yapıyoruz. İnşaat çalışmaları başladı. Hayatın devam etmesi için esnafın mağduriyetini gidermemiz gerekiyor. Bir nebze de bu iş yerleri biraz ferahlık sağlayacak. Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor." diye konuştu.

Depremden etkilenen esnafın mağduriyet yaşadığına değinen Kılınç, şunları kaydetti:

"5 nokta belirledik. İlk etapta 300'ün üzerinde iş yerinin yapımını planlıyoruz. İhtiyaca göre bu sayıyı artıracağız. İş yerleri az hasarlı ya da hasarsız esnafımızın da bir taraftan ticari hayata başlaması gerekiyor. Rekabet koşulunun oluşması noktasında dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Sandviç panel dedikleri yerinde imalatları yapılan konteyner benzeri ama daha estetik yapılar olacak. Kurulacak alanların konumları da güzel. Amacımız şehri ekonomik olarak canlandırmak. Böyle olmazsa şehir, şehir olmaktan çıkar. Sadece sosyal yardımlarla bu yük kalkmaz. O yüzden esnafımızın bir an önce hayatlarını devam ettirebilmeleri için iş yerlerine ihtiyaçları var."

Kılınç, çalışmayan insanın mutsuz olacağını dile getirerek, "İnsanların işle meşgul olması gerekiyor. Bir anda canından, malından, hayallerinden oldular. Dolayısıyla ufak da olsa bu dokunuşlarla meşguliyetlerini sağlayarak şehre ferahlık gelmesini sağlayacağız." dedi.

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