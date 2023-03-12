Diyanet, depremlerin etkilediği 6 ilde 3 bin 150 konteyner kuruyor

Pakistan´dan depremzedeler için bin 200 çadır

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ADIYAMAN (AA) - RAUF MALTAŞ / YASİN DİKME - Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) iş birliğinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden 6'sında tam donanımlı 3 bin 150 konteynerin kurulumuna başlandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan, 11 ili etkileyen depremlerde AFAD koordinatörlüğünde geçici barınma alanlarının kurulumu hızla sürüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen yardımlarla TDV ile DİTİB, depremden etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Osmaniye ve Hatay'da depremzedelerin barınması için konteynerler kuruyor.

AFAD standartlarına göre yapılan ve mevsim şartlarına uygun tam donanımlı konteynerler, Adıyaman'da Altınşehir konteyner kentindeki alana yerleştiriliyor.

İki odalı, tuvalet, banyo ve mutfak bulunan 21 metrekare büyüklükteki konteynerler, eşyalı şekilde depremzede ailelere teslim edilecek.

Konteynerlerde buzdolabı, yatak, baza, ocak, ısıtıcı, şofben, halı, masa sandalye ve kanepe bulunuyor.

Bölgeye 50 bini aşkın kişiyle yardım ulaştıran TDV'nin gönüllü ekibi de konteynerlerin kurulumunda görev alıyor.

- "Bölgedeki yaklaşık 16 bin depremzedemiz faydalanacak"

TDV Adıyaman Koordinatörü Furkan Akçakıl, AA muhabirine, vakfın tüm gücüyle ilk günden itibaren depremzedelerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Şehir şehir, ilçe ilçe, köy köy dolaşarak herkese ulaşmak için seferberlik yürüttüklerini anlatan Akçakıl, depremzedelere barınma alanları oluşturmaya yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Her türlü ihtiyacın düşünüldüğü konteynerleri bir an önce sahiplerine teslim etmeye çalıştıklarını vurgulayan Akçakıl, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın riyasetinde Türkiye Diyanet Vakfı ve DİTİB teşkilatımızın koordinasyonunda deprem bölgelerinde konteynerlerimizin sevkiyatı ve kurulumu başlamıştır. AFAD koordinasyonunda bulunduğumuz alana 200 konteynerimiz kuruluyor. Yerleştirme çalışmalarımız hızla sürüyor. Toplamda 3 bin 150 konteynerimizden bölgedeki yaklaşık 16 bin depremzedemiz faydalanacak. Konteynerlerimiz, yerleştirildikten sonra altyapı bağlantıları da yapılınca hemen depremzedelerimizin hizmetine sunulacak."



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