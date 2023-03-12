Depremden etkilenen Adıyaman enkazdan arındırılıyor

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ADIYAMAN (AA) - MESUT VAROL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan 5 bin 826 binanın 550'sinin, acil yıkılacak 2 bin 316 binanın da 910'unun enkaz kaldırma işlemi tamamlandı.

Depremin ardından kentte vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatın normale dönmesi için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Bu kapsamda, enkaz kaldırma ve aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve 30'a yakın belediyeden görevlendirilen iş makineleriyle depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kentte yıkılan 5 bin 826 binanın 550'sinin, acil yıkılacak 2 bin 316 binanın da 910'unun enkazı iş makineleriyle kaldırıldı.

Toplanan enkaz, kentin iki noktasında belirlenen depolama alanına götürülerek ayrıştırılıyor.

- "Depremin yaraları hızla sarılıyor"

Adıyaman'da koordinatör vali olarak görev yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine, kent genelinde enkaz kaldırma çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

İş makinelerinin sürekli enkaz taşıdığını belirten Sonel, şöyle devam etti:

"Depremin yedinci gününde bilirkişi heyetleri oluşturuldu. Depremin sekizinci gününde de enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Bugün itibarıyla Adıyaman genelinde 2 bin 517'si merkezde olmak üzere 5 bin 826 enkaz, yani yıkık bina var. Bunlardan 550'si kaldırıldı. Ayrıca il genelinde 2 bin 316 acil yıkılacak bina var. Bunların 910'u kaldırıldı. Kaldırılan enkaz, depolama alanına götürülüyor. İki ayrı yerde depolama alanı oluşturuldu. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ayrıştırmaya tabi tutuluyor."

Sonel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki kez Adıyaman'a geldiğini hatırlatarak, "Bakanlarımızın koordinasyonunda devletimiz ve milletimizle birlikte depremin yaraları, her ilde olduğu gibi Adıyaman'da da hızla sarılıyor. Adıyaman'a, ülkemize ve milletimize tekrar geçmiş olsun." dedi.



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