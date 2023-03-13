Adıyaman'da kıl çadırlardan kurulan çadır kent 75 aileye geçici yuva olacak

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ADIYAMAN (AA) - MESUT VAROL - İzmit Belediyesinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da kurduğu kıl çadırlar, 75 aileye barınma imkanı sağlayacak.

Afetlerde büyük yıkıma uğrayan kette, enkaz kaldırma ve yıkım işlemlerinin yanı sıra barınma ihtiyacı için çadır ve konteyner kentlerin kurulumu devam ediyor.

Yeni Mahalle'de yerleşim alanı oluşturmak amacıyla zemin çalışması yapan İzmit Belediyesi ekipleri, konargöçerlerin kullandığı "Yörük çadırı" olarak da bilinen kıl çadırların kurulumunu gerçekleştirdi.

Soğuk ve sıcak havalarda kullanışlılığıyla bilinen, 12, 15 ve 18 metrekare büyülüğündeki çadırlarda ranza, yatak, masa ve sandalye bulunuyor.

Çocuklar için oyun alanlarının hazırlandığı, kadınlara yönelik sosyal destek birimlerinin görev yaptığı çadır kentte, mobil çamaşır makinesi, seyyar tuvalet ve banyo kabinleri de yer alıyor.

- "Doğru karar verdiğimizi geri dönüşlerden anladık"

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, AA muhabirine, ülkenin çok sıkıntılı zamandan geçtiğini ancak 7'den 70'e herkesin depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Belediye olarak afetin ilk gününden itibaren ihtiyaçları tespit ederek bölgeye geldiklerini, temel ihtiyaçların yanı sıra kalıcı hizmetler için çalışma yaptıklarını anlatan Torun, "Afet ve Koordinasyon Merkezi ile görüşerek insanların barınabilecekleri yer oluşturmaya karar verdik. Bu bölgeyi tespit ettik. Dört dönümlük alanda kısa sürede altyapıyı oluşturmaya çalıştık. Elektrik, su, kanalizasyon sorununu giderdik. Zemin iyileştirmelerini yaptık." dedi.

Torun, bölgenin iklimine uygun çadırların kurulması için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bölgenin iklimine uygun yapısı olsun istedik. Güneydoğu çok sıcak. Kışları da soğuk oluyor. Gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı var. Bu nedenle de kıl çadırları kurmaya karar verdik." diye konuştu.

Ege Bölgesi'nde klimatik özellikteki kıl çadırların üretim yerini bulduklarını ifade eden Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazın çok serin, kışın sıcak tutuyor. Doğru karar verdiğimizi geri dönüşlerden anladık. Vatandaşlar çok teveccüh gösterdi. 12, 15 ve 18 metrekare çadırlarımız var. Ailedeki kişi sayısına göre kurduk. Bu çadırlar, yağmur gördüğünde gözenekleri şişer ve kapanır. Yağışı kaydırır ve içeri almaz."

Torun, şu an için 75 çadır temin ettiklerini ve sosyal donatı alanları kurduklarını aktardı.

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