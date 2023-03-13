Esnaftan Adıyamanlı depremzede çocuklara hamburger sürprizi

ADIYAMAN (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir pizza ustası, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kurulan çadır kentteki çocuklara hamburger hazırladı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kahta'da Yavuz Selim Mahallesi'nde kurulan çadır kentte kalan çocukların farklı bir yiyecek istediklerini öğrenen Siverekli pizza ustası Suat Özgültekin, malzemelerini alarak ilçeye hareket etti.

Çadır kentteki ocakta gönüllülerin yardımıyla 300 hamburger hazırlayan esnaf, çocuklara sürpriz yaptı.

Suat Özgültekin, AA muhabirine depremde çok sayıda canın yitirildiğini, özellikle çocukların durumuna çok üzüldüğünü belirtti.

Çadır kentte kalan çocukların farklı bir yemek istediklerini öğrendiğini kaydeden Özültekin, "300 çocuğumuza yetecek kadar hamburger, içecek ve tatlı ikram ettik. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görünce onlarla birlikte biz de mutlu olduk. Hayat devam ediyor ve artık normal hayatımıza dönmemiz gerekiyor. Bunu da birlik beraberlik içerisinde, yardımlaşmayla gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

Hamburgeri çok sevdiklerini söyleyen çocuklar, Özgültekin'e teşekkür etti.





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