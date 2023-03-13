Adıyaman'da depremzede çocuklar, öğretmenlerin tiyatro oyunuyla moral buldu

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki çadır kentte, bir grup öğretmenin oluşturduğu tiyatro topluluğu gösteri sundu.

Bingöl'de görev yapan öğretmenlerin gönüllü olarak oluşturduğu grup, depremin yıkıma neden olduğu kentlerdeki çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için program hazırladı.

Depremin etkilediği illerdeki çadır ve konteyner kentleri gezen ekibin son durağı Kahta ilçesinde kurulan çadır kent oldu.

Etkinlik çadırında öğrencilerle dans eden, palyaço gösterileri sunan grup, değerler eğitimini konu alan bir tiyatro oyunu sergiledi.

Ekipte görev alan sınıf öğretmeni Yunus Çiftçi, AA muhabirine, yıllardır tiyatroyla iç içe olduklarını, depremden etkilenen çocukların durumunu görünce moral vermek amacıyla ekip olarak yola çıktıklarını söyledi.

Çiftçi, "Amacımız depremzede çocuklarımızı eğlendirmekti, bunu da başardığımızı görüyoruz. Çocuklarımız mutlu, biz de onlarla beraber mutlu olduk." dedi.

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