İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da afet koordinasyon toplantısına katıldı

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ADIYAMAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da afet koordinasyon toplantısı yaptı.

Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, Adıyaman Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada Soylu başkanlığında gerçekleştirilen ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki çalışmalara ilişkin genel değerlendirmenin yapıldığı toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Bakan Soylu, kentte bundan sonra yürütülecek çalışmalara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik talimatlar verdi.

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