Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanı yapan kooperatifin başkan yardımcısı tutuklandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Umut Kent Apartmanı'nı yapan kooperatifin yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Ekinci, cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kentte yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Umut Kent Apartmanı'nı yapan kooperatifin yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Ekinci, kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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