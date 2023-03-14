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Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanı yapan kooperatifin başkan yardımcısı tutuklandı

AA

Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanı yapan kooperatifin başkan yardımcısı tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Umut Kent Apartmanı'nı yapan kooperatifin yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Ekinci, cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kentte yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Umut Kent Apartmanı'nı yapan kooperatifin yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Ekinci, kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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