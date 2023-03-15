Adıyaman'ın Tut ilçesindeki selde ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Tut ilçesindeki selde ölenlerin sayısı 2'e çıktı.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tut ilçesinde dünden beri etkili olan sağanak sebebiyle ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu Selma Sarıkaya'nın cesedinin bulunmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmasında bir kadının daha cenazesine ulaşıldı.

Dere kenarındaki balçık alandan çıkarılan cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 25 kilometrelik alanda, aralarında dalgıçların da bulunduğu 300'e yakın görevlinin, dere içi ve kenarındaki arama çalışmaları sürüyor.

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