Adıyaman'da 11 yaşındaki Gökçesu, enkazdan çıkardığı kemanıyla depremzedelere moral veriyor

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ADIYAMAN (AA) - İLYAS GÜN/RECEP BİLEK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 11 yaşındaki Gökçesu Özdemir, duvarları yıkılan binadan çıkardığı kemanı ile depremzedelere moral veriyor.

Adıyaman'da küçük yaşta keman ve bağlama dersleri alan Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Gökçesu Özdemir'in oturduğu binanın duvarları "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldı.

Ailesiyle Adıyaman Üniversitesi Stadyumu içinde kurulan çadır kentte yaşamaya başlayan Özdemir, kendisi gibi depremzedelere moral vermek istedi.

Özdemir, babasının duvarları yıkılan binadan sapa sağlam çıkarttığı kemanıyla Batman Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait Gezici Kütüphane aracılığıyla çadır kentlerde kemanıyla mini konser vermeye başladı.

Deprem anında ablasıyla birlikte odasında olduğunu anlatan Özdemir, "Oturduğumuz bina sallanmaya başladı. Ablamla birlikte yatağın kenarına eğildik. Duvarlar yıkılmaya başladı. Sarsıntı bittikten sonra babam ve annem bizi alarak koşarak apartmandan ayrıldık. O anda kimisi anne, kimisi baba diye bağırıyordu. Kimisi evinin kapısını açamıyordu, onlara yardımcı olduk. O şekilde depremin etkileri geçti." dedi.

Özdemir, küçük yaştan itibaren keman ve bağlama eğitimi aldığını dikkat çekerek, "Kemanım ve sazım vardı. Annem ve babam buradakilere moral vermem için kemanımı enkazın altından çıkardı. Sazım kırılmıştı. Ama kemanım sapasağlamdı. Kaldığımız yere gezici kütüphane geldi. Onların desteğiyle depremzede çocuklara ve ailelere moral olsun diye konser vermeye başladım." ifadesini kullandı.

Batman Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gezici Kütüphanesi görevlisi Hasan Göker ise Adıyaman'da çocuk ve gençlerin depremin etkilerini üzerinden atmasını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Çocuklara hikaye okuma, satranç ve resim gibi eğitimler verdiklerini belirten Göker, şu değerlendirmede bulundu:



"Gökçesu kızımızı da bu eğitimler esnasında tanıdık. Enkaz altından kemanını kurtarmış ama bağlamamasını kurtaramamış. Batman Kültür ve Turizm Müdürümüz Mehmet İhsan Aslanlı olayı öğrendikten sonra kütüphanemizde Gökçesu'yun kendisi depremzede gençlere moral olması için keman çalmasını istedi. Gezici kütüphanemizin gerek gece gerekse gündüz yaptığı etkinliklerde Gökçesu, keman çalarak buradaki diğer akranlarını kültür ve sanatla buluşturuyor."

Gökçesu Özdemir'in dedesi Osman Özdemir de torununun erken yaşta keman ve bağlama eğitimi aldığını kaydederek, Gökçesu'nun keman konseriyle depremzedelere moral aşılamaya çalıştığını dile getirdi.









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