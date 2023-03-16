Adıyaman'ın tek kadın muhtarı acısını unutup yaraları sarmaya çalışıyor

ADIYAMAN (AA) - MESUT VAROL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın tek kadın muhtarı Fatma Göksu, kaybettiği yakınlarının acısını unutup afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için gayret gösteriyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'da Eskisaray Mahallesi Muhtarı 48 yaşındaki Fatma Göksu'nun bazı yakınları ve komşuları depremlerde hayatını kaybetti, muhtarlık ofisi de yıkıldı.

Üç çocuk annesi Göksu, acısını unutup mahallelinin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcıyor.

Çadır, gıda, giyecek ihtiyaçları için mahalle sakinleri ile devlet kurumları arasında köprü olan Göksu, muhtarlık ofisine dönüştürdüğü konteynerde depremzedelerin taleplerini dinliyor, yardımları dağıtıyor.

Göksu, AA muhabirine, çok zor bir süreçten geçildiğini ama millet ve devlet el ele vererek bunların üstesinden geleceklerine inandığını söyledi.

Deprem süresince mahalle sakinlerini yalnız bırakmadığını belirten Göksu, "Yaşadıklarımız anlatılacak gibi değil. Allah bu acıyı hiç kimseye yaşatmasın. Sürekli mahallede gezerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum." dedi.

Hayatın normale dönmesi için çaba gösterdiğini vurgulayan Göksu, şunları kaydetti:

"Depremin ilk zamanlarında çadır, yiyecek, giyecek temininde bulundum. Evlerinin yıkık durumunu öğrenmek isteyenleri ilgili kurumlara yönlendiriyorum. Mahalleyi kimse muhtardan daha iyi bilemez. Biz de bu süreçte insanların sesi olduk. Onlarla ağladım, onlarla kalktım. Günlerce arabanın içinde kaldım. Nerede ihtiyaç varsa oraya giderim. Sadece kendi mahallemde değil, başka mahallelerde de insanların yardımına koşuyorum. Çok zorlandım, yıprandım ama mecburuz."

Mahalle sakinlerinden Aysun Kılınç da büyük bir afet yaşadıklarına işaret ederek, "Muhtarımız bu süreçte sürekli bizimle ilgilendi. Kadın olmasının çok avantajını da yaşıyoruz. Çabuk iletişim kuruyoruz, derdimizi daha rahat söyleyebiliyoruz." diye konuştu.

Depremde evi yıkılan Duygu Yılmaz da çok zor bir süreçten geçildiğine dikkati çekerek, "Bu süreçte ona çok ihtiyacımız oldu. Çok ilgilendi, her zaman yanımızda oldu." ifadesini kullandı.

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