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Adıyaman'da esnaf için oluşturulan "prefabrik çarşı"nın hak sahipleri kurayla belirlenecek

AA

Adıyaman'da esnaf için oluşturulan "prefabrik çarşı"nın hak sahipleri kurayla belirlenecek

ADIYAMAN (AA) - MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnaf için oluşturulan "prefabrik çarşı"daki iş yerleri kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden Adıyaman'da yıkılan 5 bin 826 binadaki çok sayıdaki iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İş yerleri yıkılan esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için yapımına başlanan 350 prefabrik iş yerinin inşasında sona gelindi.

Kentin 5 noktasında Kayseri'nin Melikgazi ve Ankara'nın Sincan belediyelerinin destekleriyle oluşturulan iş yerlerinin, kentin normale dönmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

İki noktada kurulum çalışmaları tamamlanan iş yerleri için hak sahipleri noter huzurunda kurayla belirlenecek, farklı meslek örgütlerinin aynı çatıda buluşması sağlanacak.

- "Ticareti tekrar başlatmamız lazım"

Kentte görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, kentte hayatın normale dönmesi için büyük mücadele verildiğini söyledi.

Devlet kurumları ve belediyelerin kentin kalkınması için seferber olduğunu anlatan Çiçek, "Şu an içinde bulunduğumuz alanda dükkanı yıkılan, iş yerleri kullanılamaz hale gelen esnaf için bir çarşı oluşturuyoruz. İçinde züccaciye, tuhafiye, berber, lokanta, kafeterya esnafının olacağı bir çarşı olacak. Cumartesi açılmış olacak. Burayı Melikgazi Belediyemiz yapıyor." dedi.

İş yerleri için Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na başvuruların alındığını anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Hak sahiplerini noter huzurunda ve kurayla belirleyeceğiz. Yine Şile Pazarı'nda 50 dükkanlık bir çarşı kurduk. Oranın da kuraları çekilecek. Hayatı normale döndürmek için ticareti tekrar başlatmamız lazım. Ticaret sadece ekonomik hayata katkı sağlamayacak aynı zamanda rehabilitasyon merkezi gibi işlev görecek. Sincan Belediyesi de 61 dükkanı, elektrik, inşaat malzemeleri satışı yapan esnafımız için yapacak. Esnafımız bir hafta içerisinde çarşılarına kavuşmuş olacak. İki yüz dükkanı Balıkesir Belediyesi yapacak. Bulvar Caddesi üzerindeki parkta da 31 iş yeri yapıyoruz. Mali müşavirleri de dükkanlarına yerleştirdik."

- "Adıyaman'ı Sincan'dan ayrı görmüyoruz"

Ankara'nın Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da "Hayatın normale döndüğüne en iyi işaret, ticaretin, esnafın faaliyete geçmesidir. Toplu ihtiyaçları buradaki esnaftan yapmaya başladık. Buna dönük adımların hızlanması ve yaşamın normale dönüyor olması bizim için büyük mutluluk. Öyle bir kardeşlik hukuku gelişti ki Adıyaman'ı Sincan'dan ayrı görmüyoruz. Buranın bir an önce ayağa kalkması için sürecin içinde olmak her açıdan mutlu ediyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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