Depremde hasar gören evinden kurtardığı eşyaları selde kayboldu

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ADIYAMAN (AA) - Depremlerin ardından sel felaketinin yaşandığı Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaşayan Burhan Özgür'ün eşyalarını sakladığı ahırın sular altında kaldığı anları güvenlik kamerası kaydetti.



İlçe merkezinde yaşayan Burhan Özgür'ün müstakil evi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.



Ailesini başka bir şehirde yaşayan yakınlarının yanına gönderen kendisi de kentteki bir akrabasının yanında kalan Burhan Özgür, evindeki eşyaları ise tahliye ederek bahçesindeki ahıra yerleştirdi.



Özgür, dün sabah saatlerinde yaşanan selle ikinci bir mağduriyet yaşadı.

Güvenlik kamerasının da kaydettiği olayda sel sularının ahırın içine dolması sonucu aralarında beyaz eşyaların da bulunduğu bazı eşyalar sürüklenerek kayboldu.



Sel suları çekildikten sonra bahçede kalan koltuk takımı ve mutfak eşyalarının ise kullanılmayacak durumda olduğu tespit edildi.

Burhan Özgür'ün ağabeyi Orhan Özgür, AA muhabirine, sel sırasında bitişikteki evde olduğunu, büyük panik yaşadığını söyledi.

Şiddetli yağmur sırasında bir sallantı hissettiğini, dışarı çıktığında büyük kayaların sürüklendiğini gördüğünü anlatan Özgür, "Kendimi olabildiğince güvenli noktaya çektim, oradan izlemeye başladım. Kardeşim depremzedeydi, eşyalarını buraya getirdik koyduk, bütün eşyaları gitti, zararı büyük. Daha bir de burada çadır kurup yaşayacaktı, şükür şansına kurmadı, Allah korudu." dedi.





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