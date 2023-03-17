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Adıyaman'da depremde yıkılan bir sitenin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı

AA

Adıyaman'da depremde yıkılan bir sitenin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Gül Sitesi'nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ile yapı sahibi Mehmet Yaman tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adıyaman'da yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Gül Sitesi'nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ve yapı sahibi Mehmet Yaman kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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