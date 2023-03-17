Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde konteyner kent kuruluyor

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kurulacak konteyner kent için bölgeye 87 konteyner gönderildi.

Mahmut Nedim Ökmen Mahallesinde yaklaşık 40 dönüm arazide konteyner kent kurulması için altyapı çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmalara Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı, Özel İstihkam Taburu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile diğer ilgili kurumlar destek veriyor.

Alanda dolgu ve stabilize çalışmalarının ardından içme suyu ve elektrik bağlantılarının yapılacağı, ardından da konteynerlerin yerleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında ilk etapta bölgeye 87 konteynerin getirildiği aktarıldı.

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