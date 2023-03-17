Adıyaman'da depremde 9 ferdini kaybeden ailenin anısına mescit kuruldu

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, depremde 9 üyesinin yaşamını yitirdiği Tırpan ailesi adına kurulan mescidin açılışı yapıldı.

Depremler sonucu ağır hasar gören Altınşehir Camisi'nin bahçesinde Yesevi Harekatı Derneği tarafından hazırlanan yaklaşık 500 kişi kapasiteli mescitte mevlit okutuldu, cuma namazı kılındı. Namaz sonrası ise vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Yesevi Harekatı Derneği Genel Başkanı Mahmut Cömert, AA muhabirine, 2 hafta içerisinde depremin etkilediği illere 7 mescit kurduklarını söyledi.

Depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını belirten Cömert, "Depremin ilk gününden bugüne milletimizin hizmetinde arama kurtarmadan insani yardım ve dini hizmetlere kadar her alanda 1400 kişilik ekibimizle çalışmalara devam ediyoruz. Bu enkazlar buradan kalkıp bu şehirler yeniden ihya olana kadar da buradayız." dedi.

Cömert, Adıyaman'da açtıkları mescide Kocaömer Mahallesi'ndeki binanın yıkılması sonucu 9 ferdini yitiren Tırpan ailesinin adını verdiklerini dile getirdi.

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