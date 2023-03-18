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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı

AA

Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser, kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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