Gölbaşı'nda altyapı çalışması devam ediyor

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde altyapıyı yenileme çalışmaları sürüyor.



İlçede deprem sonrası hasar gören su şebekesini yenileme çalışmalarının devam ettiği ve bazı mahallelere su verilmeye başlandığı belirtildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Mersin Büyükşehir, Eskişehir Büyükşehir ve Tokat Belediyesi ekiplerince deprem dolayısıyla zarar gören içme suyu hattı yenileme ve onarım çalışmaları devam ediyor. 24 saat durmadan çalışıyoruz. Depremde zarar gören içme suyu hattımızı yenileme ve onarım çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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