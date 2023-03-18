Çelikhan yağan karla beyaza büründü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Çelikhan ilçesi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.



İlçede 3 gündür aralıklarla devam eden yağışlar, sabah saatlerinde kar olarak düştü. Bahar geldiği için ağaçların çiçek açması beklenen ilçe, karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.



Yağışlar nedeniyle bazı yollarda heyelanlar meydana geldi. Özel İdare ve Karayolları ekipleri, heyelanlar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.