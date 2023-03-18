Adıyaman'ın en önemli tarihi varlıkları depremlerde hasar görmedi

Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

ADIYAMAN (AA) - MESUT VAROL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, bölgenin en önemli tarihi varlıkları arasında yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri, Cendere Köprüsü ve Perre Antik Kenti afette zarara uğramadı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, beraberindeki AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve teknik personelle Nemrut Dağı'na giderek incelemelerde bulundu.

Demircan, incelemenin ardından AA muhabirine, büyük hasara neden olan depremlerde, kentteki çok sayıda binanın çöktüğünü hatırlattı.

Şehir merkezindeki bazı tarihi mekanlarda, ibadethanelerde, köprülerde ve antik alanlarda yıkıntıların söz konusu olduğunu belirten Demircan, "Nemrut Dağı'ndaki heykeller, Cendere Köprüsü ve Perre Antik Kenti depremlerde zarar görmedi. Bu üç nokta dağlık bölgede olduğu için depremin tesir etmediğini memnuniyetle görüyoruz." dedi.

Bütün bölgedeki tarihi mekanlarla ilgili ciddi bir çalışma başlattıklarını anlatan Demircan, hasar gören yapıları hızlıca tespit ettiklerini ve mekanları ayakta tutan taşları hemen numaralandırıp muhafaza ettiklerini kaydetti.

Demircan, depremlerin ardından Nemrut Dağı'ndaki son durumu paylaşarak şunları söyledi:

"İnanılmaz bir mekan. Orada depremden hiç eser yok. Tek sıkıntı şu süreçte buraya turistin gelmemesi. Bu noktalar, şehir canlanmaya başladığında insanların ilk geldiği yerler olacak. Bu mekanlar şehrin normale dönmesinde önemli görev üstlenecek. Adıyaman bu tarihi mekanlarıyla kısa zamanda inşallah yeniden kapılarını turistlere açmış olacak. Tarihi mekanlarda genelde taş yapılar olduğu için, taşlar yıkıldığı yerde hemen tespit edilmeli, korunmalı. Buralar numaralandırılmalı ki restorasyon başladığında olabildiğince yerli yerinde olabilmeli. Bu anlamda çok hızlı aksiyon aldık, sahadayız. Vatandaşlarımızın bu anlamda gönlü ferah olsun. Kültür ve Turizm Bakanlığı tam pres çalışmasını yürütüyor."

Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında yer alan ve "güneşin doğuşu ile batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı Ören Yeri, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunuyor. Anıt mezarı ve dev heykelleriyle ünlü 2 bin 150 metre rakımlı tarihi alanı her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Öte yandan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en çok tahribata yol açtığı illerde biri olan Adıyaman'da, 4 ören yeri ve 8 tarihi caminin sarsıntılarda hasar gördüğü tespit edilmişti.

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