Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kentte depremde yıkılan veya hasar gören binalardaki tespit işlemlerinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor.

Özel bir firma tarafından Atatürk Bulvarı'nda yıkılan binaların enkazı, iş makineleriyle hafriyat döküm alanına naklediyor.

Polis ekipleri de enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde güvenlik önlemi aldı.

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