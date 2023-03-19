Okul bahçesindeki çadırda Destekleme Yerleştirme Kursları devam ediyor

ADIYAMAN (AA)- Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 7. ve 8. sınıf öğrencileri için Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) çadırda devam ediyor.

Mimar Sinan Ortaokulu bahçesinde kurulan çadırda 35 öğrenci verilen kursla sınavlara hazırlamıyor.

Okul Müdürü Özkan Oktay, yaptığı açıklamada, "Depremin şokunu atlattıktan 1 hafta sonra öğrencilerin sosyal hayata adaptasyonunu sağlamak ve akademik başarısını artırmak için rehber öğretmenimiz Abdurrahman Yücel önderliğinde sıralarımızı basketbol sahasına çıkarıp eğitime başladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden çadır talebinde bulunduk. Onlara da teşekkür ediyoruz, çadır talebimizi yerine getirdiler. Şu anda çadırda haftada 2 kez deneme sınavı yapıyoruz. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünün refakatinde gönüllü öğretmenlilerimiz tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımız devam ediyor. İnşallah öğrencilerimiz hayallerine çadır sınıflarda da olsa ulaşırlar." dedi.



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