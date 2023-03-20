Adıyaman'da depremzede esnaf için "prefabrik çarşı" kuruldu

ADIYAMAN (AA) - CİHAN OKUR/KEMAL CEYLAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf için 34 dükkandan oluşan prefabrik çarşı kuruldu.

Afetzede esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi tarafından oluşturulan ticari alana "Melikgazi Mimar Sinan Çarşı" adı verildi. Çarşıda hizmet verecek 34 esnaf, noter huzurunda yapılan kurayla belirlendi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, belediye olarak deprem bölgesinde farklı alanlarda yürüttükleri çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Deprem sonrasında afetzedelerin barınma, gıda ve diğer ihtiyaçları için çalışma yaptıklarını ifade eden Palancıoğlu, "Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta konteyner ve çadır kent yapıyoruz. Elbistan'da Melikgazi Çarşı'yı hayata geçirdik, Hatay ve Osmaniye'de çalışmalarımız var. Burada ise şehrin merkezinde büyük bir alanda kurduğumuz çarşıyı hizmete sunuyoruz. Burası Adıyaman'ın tam merkezi. Bu alanın ismi 'Mimar Sinan Parkı'ydı, biz de Mimar Sinan'ın doğduğu ilçe Melikgazi olarak buranın ismini, 'Melikgazi Mimar Sinan Çarşı' koyduk." diye konuştu.

- Ramazanda etkinlik alanı olacak

Palancıoğlu, özellikle ramazan ayında çarşının etkinlik alanı olarak da kullanılacağını belirtti.

Tüm Adıyamanlılara geçmiş olsun dileklerini ileten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Valimize burayı bize verdiği için teşekkür ederiz. Buradaki yaraları hep birlikte saracağız. Buraya şu ana kadar 300 esnafımız başvurdu, bunlardan 34'ü konteyner çarşıdan faydalanacak. Çarşıda kadın kuaförü, giyim mağazası, berber, züccaciye ve pastane gibi dükkanlar olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız buraya geldiğinde, her türlü ihtiyacını karşılayacak."

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