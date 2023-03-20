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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu:

ADIYAMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 ay içerisinde Adıyaman'daki vatandaşların tamamını konteyner ve prefabriklere almak için planlama yaptıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Adıyaman'da kurulan ve içerisinde Katar'dan gelen konteynerlerin de bulunduğu 2. konteyner alanını ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üstünden 43 gün geçtiğini ve zorlu günler yaşadıklarını ifade etti.

Her gün bir önceki günden daha iyi durumda olduklarını belirten Karaismailoğlu, "11 ilimizde hummalı çalışma yapılıyor. Geldiğimiz son aşamada çadır kentlerden sonra prefabrik ve konteyner kentlerle ilgili çok iyi çalışmalar var. Son günlerde yağmur, çalışmalarımızı biraz engellemiş vaziyette ama yine de durmadan çalışıyoruz. Özellikle konteyner kentler, vatandaşlarımızın nefes alması ve daha rahat koşullarda yaşaması için önemli bir aşama." dedi.

Adıyaman'da da konteyner kentlerle ilgili önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, birinci konteyner kentte yaşamın başladığını ve 600'e yakın ailenin misafir edildiğini, bu sayının yakında 1800'e kadar çıkacağını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da toplam 2400 konteynerde 2400 aileye rahat ve konforlu bir yaşam sunmak için olağanüstü bir mücadele verildiğini dile getirdi.

Bir taraftan konteyner kentlerin altyapılarıyla bir taraftan da konteynerlerin nakliye ve sevkiyatlarıyla uğraştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Bir taraftan da prefabrik alanlar kuruyoruz. Onlarda da önemli çalışmalar var. Önümüzdeki 1 ay içerisinde Adıyaman'daki vatandaşlarımızın tamamını konteynerlere ve prefabriklere almak için bir planlama yaptık. Bu plan çerçevesinde hedefimiz inşallah onları biraz olsun daha rahatlatmak. Böyle büyük konteyner kentlerde sadece konteynerler değil bunun yanında sosyal alanlar, aktivite alanları ve okullarımız bütün hepsi beraber düşünülüyor ve altyapıları yapılıyor." diye konuştu.

-"Ramazan ayının manevi iklimiyle buradaki çalışmalar daha da hızlanacak"

Konteyner denilince 21 metrekarelik alanın akla geldiğini anımsatan Karaismailoğlu, ancak altyapı çalışmalarının da zaman aldığına, atık suyundan elektriğine kadar planlama yapıldığına dikkati çekti.

Konteynerlerin üretiminin de zaman aldığını belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adıyaman'da önemli bir seviye atlatmış bulunmaktayız. İnşallah kısa sürede vatandaşımızın yüzünü bir an önce güldürmek ve rahatlatmak için de önemli çalışma yapıyoruz. Adıyaman genelinde çarşılar da inşa ediyoruz. Bugün itibarıyla iki alanda çarşılarımızı bitirdik. Kuralarını da çektik ve esnafımıza teslim ediyoruz. Onlar da zor günler sonrası şehirdeki ticari hareketliliği biraz daha artıracak. Ramazan ayının manevi iklimiyle buradaki çalışmalar daha da hızlanacak. İnşallah burada hep beraber bir ramazan ayı geçireceğiz. Bütün bakanlıklar ve personel, gecesi gündüzü olmadan özverili şekilde 7/24 çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede vatandaşımıza rahat nefes aldırmak istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi, 1 yıl içerisinde kalıcı konutlarda da sonuç almaya başlayacaklarını anlatan Karaismailoğlu, depremden etkilenen şehirlere yakışır konutlar yaparak afetzedeleri rahat ettireceklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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