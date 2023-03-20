Adıyaman'da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyelerden görevlendirilen iş makineleriyle depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor.

Yıkım işleminin sürdüğü bölgelerde polis ekipleri güvenlik önlemleri alıyor, yollar trafiğe kapatılıyor. Siteler Mahallesi'ndeki ağır hasarlı bina geniş güvenlik önlemleriyle yıkılmaya başlandı. Ekipler bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Bilirkişi heyetlerinin savcılar gözetiminde demir ve beton numuneleri almasının ardından kamyonlara yüklenen enkaz, belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.



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