Vali Hatipoğlu, Gölbaşı esnafıyla bir araya geldi

ADIYAMAN (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, koordinatör vali olarak görev yaptığı Gölbaşı ilçesinde esnafla bir araya geldi.

Gölbaşı Fen Lisesi Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Vali Hatipoğu, Gölbaşı’na Tokat Çarşısı kuracaklarını söyledi.

Hatipoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

“Millet olarak yapmamız gereken, Allah’ın ortaya koymuş olduğu tabiat kanunlarına uygun olarak davranmak. Biz de bu doğrultuda çaba harcayacağız. Tüm esnaflarımızın kendine yeter hale gelmesine ön ayak olmaya çalışıyoruz. Gölbaşı’nda birlik beraberlik ruhu içerisinde bunu el birliği ile gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 4 bin kişi çalıştı deprem gününden beri. Gönüllüleriyle, dışarıdan gelen kamu görevlileriyle, sağlık personeliyle, dışarıdan gelip sokakta temizlik yapan belediye işçilerine kadar, hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah Gölbaşı esnafımızı da hayatın tekrar cıvıl cıvıl yaşandığı noktaya döndüreceğiz "

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