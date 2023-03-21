Tokat Belediyesi Gölbaşı'ndaki 3 bin depremzedeye günlük yemek hazırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Belediyesi Gölbaşı'ndaki 3 bin depremzedeye günlük yemek hazırlıyor

AA

Tokat Belediyesi Gölbaşı'ndaki 3 bin depremzedeye günlük yemek hazırlıyor

ADIYAMAN (AA) - Tokat Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, günlük 3 bin kişiye yemek hizmeti sunuyor.

Çadır ve konteynerlere yerleşen vatandaşlar, kurum ve STK'ler tarafından kurulan yaşam alanlarında depremin etkilerini atlatmaya çalışıyor.

Deprem bölgesinde ikinci günden itibaren etkin faaliyet yürüten Tokat Belediyesi ekipleri, buradaki depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için çabalıyor.

Her gün kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinde 3 bin kişilik yemek çıkaran belediye ekipleri, pişirdikleri yemekleri mobil ikram aracında, çadır ve konteyner kentlerde depremzedelere dağıtıyor.

Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci, AA muhabirine, depremin ikinci gününden itibaren, 110 personelle Gölbaşı'nda hizmet verdiklerini söyledi.

Yaşanan felaketin yaralarını hep birlikte sarmaya çalıştıklarını anlatan Kelemci, şunları kaydetti:

"Günlük ortalama 3 bin kişiye yemek hizmeti veriyoruz. Kendi seyyar mutfaklarımızda, kendi aşçılarımız yemeklerini yapıyorlar. Yaptığımız yemekleri, mobil ikram aracımızda ve belirlediğimiz diğer noktalarda vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bizim de çorbada tuzumuz olsun diye buradayız. Ramazanda da burada, depremzede kardeşlerimize iftar ve sahur yemekleri yapacağız. Tokat'ın kurumları, halkı, gönlü hepsi burada. Tokat halkımızın desteği çok büyük, biz yaraları sarmaya devam edeceğiz, biz güçlü bir milletiz."

Mobil ikram aracının özel olarak tasarlandığını ifade eden Kelemci, şöyle devam etti:

"İçerisinde, sıcak ve soğuk yiyecekleri muhafaza edecek ekipmanlarımız mevcuttur. Aracımızın üzerinde bulunan güneş panelleriyle, araç kendi ihtiyaç duyduğu elektriği üretiyor. İkram ettiği yemekler 3 çeşitten oluşuyor. Yemek malzemelerini, yerel esnaftan temin etmeye çalışıyoruz. Temin edemediğimiz malzemeler, Tokat'tan araçlarla bize geliyor. Yemeklerimizin lezzetli olduğunu söylüyor vatandaşlar, bunun için ustalarımıza da teşekkür ederiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da selin ardından başlatılan aramada çocuk cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da selin ardından başlatılan aramada çocuk ...
Vali Hatipoğlu, Gölbaşı esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Hatipoğlu, Gölbaşı esnafıyla bir araya geldi
Karakuş Tümülüsü'nün yıkılan sütunu eski haline getirilecek
YEREL HABERLER Karakuş Tümülüsü'nün yıkılan sütunu eski haline ...
Adıyaman'da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım ...
GÜNCELLEME - Adıyaman'da selin ardından başlatılan aramada çocuk cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adıyaman'da selin ardından başlatılan ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Depremde devrilen Adıyaman'daki 2 bin yıllık sütun ayağa kaldırılacak
YEREL HABERLER Depremde devrilen Adıyaman'daki 2 bin yıllık sütun ...
GÜNCELLEME 2 - Adıyaman'da selin ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Adıyaman'da selin ardından başlatılan ...
GÜNCELLEME - Adıyaman'da selin ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında kadın cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adıyaman'da selin ardından başlatılan ...
Adıyaman'daki sosyal marketler 30 bin ailenin ihtiyaçlarını karşıladı
YEREL HABERLER Adıyaman'daki sosyal marketler 30 bin ailenin ...
Adıyaman'da, sele kapılan Fatma hemşirenin cansız bedeni bulundu, bebeği aranıyor (2)
YEREL HABERLER Adıyaman'da, sele kapılan Fatma hemşirenin cansız ...
Adıyaman'da selden etkilenen tarım arazilerindeki hasar tespit ediliyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da selden etkilenen tarım arazilerindeki ...
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Adıyaman'da 2 bin 588 prefabrik konut inşa ediliyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da 2 bin 588 prefabrik konut inşa ediliyor
Adıyaman'da selin ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında kadın cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da selin ardından başlatılan arama ...
Adıyaman'daki Çekirge Dağı'nda yarık ve yer kayması oluştu
YEREL HABERLER Adıyaman'daki Çekirge Dağı'nda yarık ve yer kayması ...
Adıyaman'da depremzede esnaf için "prefabrik çarşı" kuruldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremzede esnaf için "prefabrik çarşı" ...
Adıyaman'da yardım malzeme deposu olarak kullanılan fabrikada yangın çıktı
YEREL HABERLER Adıyaman'da yardım malzeme deposu olarak kullanılan ...
Adıyaman'da, sele kapılan anne ve bebeği 6 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da, sele kapılan anne ve bebeği 6 gündür ...
Adıyaman'da selde kaybolan iki kişiye ait bazı eşyalar bulundu
YEREL HABERLER Adıyaman'da selde kaybolan iki kişiye ait bazı ...
Adıyaman Valiliğinden "kayıp çocuklar" iddiasına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Adıyaman Valiliğinden "kayıp çocuklar" iddiasına ...
Bakan Soylu, Adıyaman'da değerlendirme toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Adıyaman'da değerlendirme toplantısına ...
Okul bahçesindeki çadırda Destekleme Yerleştirme Kursları devam ediyor
YEREL HABERLER Okul bahçesindeki çadırda Destekleme Yerleştirme ...
Adıyaman'da, sele kapılan Fatma hemşire ile bebeği 5 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da, sele kapılan Fatma hemşire ile bebeği 5 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.