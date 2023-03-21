Torbalı Belediyesi Doğa Sporları Kulübü'nden Gölbaşı'ndaki depremzedelere yardım

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ADIYAMAN (AA) - İzmir Torbalı Belediyesi Doğa Sporları Kulübü, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki depremzedelere yardım malzemesi gönderdi.

İzmir Torbalı Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Kapucu, gazetecilere, kulüp olarak 50 bin lira değerinde kadın, erkek, çocuk iç çamaşırı, kadın hijyen malzemeleri ve bebek bezini ilçedeki depremzedelere dağıttıklarını belirtti.

Torbalı Kazım Paşa İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından depremzede çocuklar için geliştirilen "Kelebek etkisi" projesiyle çocuk oyuncağı da getirdiklerini ifade eden Kapucu, "Getirilen malzemelerin bir kısmını Mimar Sinan Mahallesi'nde çadırlar ile Ozan, Hamzalar ve Savran köyündeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." dedi.

Kapucu, ayrıca Mimar Sinan Ortaokulu bahçesindeki çadıra şehit kütüphanesini açtıklarını belirterek, "Bu konuda bana yardımcı olan Adem Borbel, Bircan Kapucu ve Ufuk Doğan'a teşekkür ederim. Acınız acımızdır. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimize büyük geçmiş olsun. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. " ifadelerini kullandı.

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