Güvenlik korucuları depremin ilk gününden beri afetzedelerin yanında

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ADIYAMAN (AA) - KEMAL CEYLAN / CİHAN OKUR - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'dan Adıyaman'a görevlendirilen güvenlik korucuları, arama kurtarma faaliyetlerinin ardından kentteki diğer çalışmalara da katkı sağlıyor.

Şanlıurfa Valiliği, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek olmaları için 50 kişilik güvenlik korucusu ekibini afet bölgesine gönderdi.

Depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma, enkaz kaldırma ve yardım çalışmalarına katılan güvenlik korucuları, kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için gece gündüz çalışıyor.

Güvenlik korucuları, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Adıyaman'da açılan sosyal markette de görev yapıyor.

Adıyaman Adalet Sarayı yanındaki sosyal marketin sorumlu müdürü İsa Akyıldız, AA muhabirine, Şanlıurfa'dan gelen güvenlik korucularının çalışmalara ciddi destek verdiğini söyledi.

Sosyal markette ürün indirme, ürün dizme gibi konularda korucuların kendilerine destek verdiğini dile getiren Akyıldız, "Şanlıurfa'dan 50 güvenlik korucumuz şu an burada. Depremzedelere birlikte hizmet veriyoruz." dedi.

- "Sosyal markette A'dan Z'ye ne iş varsa yapıyoruz"

Güvenlik korucusu Ahmet Geren ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yaptığını, depremlerin ardından afet bölgesine görevlendirildiğini anlattı.

Depremin ardından Kahramanmaraş'ta görev yaptığını ardından Adıyaman'a geldiğini aktaran Geren, sosyal marketlerde de çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Geren, "Sosyal markette A'dan Z'ye ne iş varsa yapıyoruz. Buraya gelen kamyonları, tırları boşaltıyoruz. Ürünleri raflara yerleştiriyoruz. Depremzedelere alışveriş sırasında yardımcı oluyoruz. Burada gece gündüz demeden çalıştığımız halde, yorulmak nedir bilmiyoruz. Bu gücü vatan sevgimizden alıyoruz." diye konuştu.

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