Adıyaman'da kurulacak bin konteyner dükkanla ticari hayat canlanacak

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ADIYAMAN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN / SEYİT AHMET EKSİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, ticari hayatın yeniden canlandırılması için kurulan konteyner dükkanların sayısının bine çıkarılması hedefleniyor.

Adıyaman'da, afetzede esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilmesi için çalışmalara hız verildi. Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi tarafından oluşturulan Melikgazi Mimar Sinan Çarşı'ndaki 34 prefabrik dükkan, kurayla belirlenen esnafa teslim edildi.

İl Özel İdaresi ve AFAD tarafından 7 günde kurulumu yapılan Adıyaman Kayseri Çarşı'daki 40 konteyner dükkan da kurayla dağıtıldı. Hak kazanan esnaftan bazıları dükkanlarını açtı bazıları ise ürünlerini taşımaya devam ediyor.

Adıyaman'da koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, depremin ardından hayatı normale döndürmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Özellikle iş yerleri ağır hasar alan ve yıkılan esnafın bir an önce ticari hayata başlamak isteğini belirten Çiçek, "Yolda bizi gördüklerinde 'Bir yer sağlandığı takdirde iş yerlerimizi tekrar açmak istiyoruz.' demişlerdi. Biz de bunun üzerine özellikle 7 gün gibi kısa süre içerisinde iki çarşıyı hazırlayıp noter huzurunda çekilen kurayla teslim ettik." dedi.

Vali Çiçek; bakkal, berber, kırtasiye, tuhafiye ve züccaciye gibi dükkanların hizmet vermeye başladığını ifade ederek, ürün taşıma işlemleri bitince daha fazla konteyner dükkanın kapılarını açacağını kaydetti.

- "İnsanlar birbirlerini bulmaya başladılar"

Adıyaman Kayseri Çarşı'nın ticari hayata katkısının yanında psikolojik boyutunun da olduğuna dikkati çeken Vali Çiçek, "Çarşı sadece ticareti başlatmadı, aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi gibi çalışmaya başladı. Esnafın birbirleriyle acılarını paylaşması, müşteri esnaf ilişkileri herkese iyi geldi. İnsanlar burada birbirlerini bulmaya başladı. Özellikle çay ocaklarında, taburelerde oturduklarında dertleşmeye başladılar. Hem ticareti canlandırdık hem de hayatı ayağa kaldırmış olduk." diye konuştu.

Çiçek, iş yeri sayısının artacağını belirterek, "Adıyaman'da çarşı yapmaya, tüm esnafa dükkanlar oluşturmaya devam edeceğiz. İlk etapta 452 dükkan planlıyoruz. Arkasından 600 dükkan daha eklenecek ve binli rakamlara ulaşmış olacağız." bilgisi verdi.

Tatlı dükkanını yeniden açarak satışa başlayan Kadir Cengiz ise yapılan hizmetten memnuniyetini dile getirerek, "İşlerin nasıl olacağını zamana bırakmak lazım. İnsanlara biraz zaman lazım, herkesin kayıpları var, dükkanlar yıkılmış. Biraz zaman lazım ama biz ümitliyiz." ifadelerini kullandı.

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