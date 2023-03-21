Tokat Belediyesinin temizlik işçileri depremzedelere gönüllü hizmet veriyor

ADIYAMAN (AA) - CİHAN OKUR/KEMAL CEYLAN - Tokat Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 39 gönüllü personelle dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yürütüyor.

AFAD koordinasyonunda Gölbaşı'nda çalışmalarını sürdüren Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7/24 çalışma esasına göre, ilçenin sokaklarını, kamu kurumlarını ve ibadethaneleri temizliyor.

Cadde ve sokaklar ile çadır ve konteyner kentlerdeki çöpleri de toplayan ekipler, salgın hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışması da yapıyor.

Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci, AA muhabirine, depremin ikinci gününden itibaren 39 temizlik personeliyle Gölbaşı'nda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Günlük olarak çöplerin toplanması ve araçlarla taşınması ile ihtiyaç olan alanlarda yıkama ve temizlik işlerinin yürütülmesinden sorumlu olduklarını dile getiren Kelemci, "Burada arkadaşlarımızın tamamı gönüllü çalışıyor. Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu, 'Deprem bölgesine gönüllü personelimizi gönderelim.' demişti. Belediye personelimizin yüzde 99'u 'gönüllüyüz' diye isimlerini yazdırdı. Bu bölgede çalışan tüm birimlerdeki arkadaşlarımızın tamamı gönüllü olarak geldi." dedi.

Temizlik personeli Yakup Çörekçi de Gölbaşı'nı eski haline getirmek için el birliğiyle yürütülen çalışmalara katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.

"Biz temizliğini yapacağız, diğer birimler de diğer işleri yapacak." diyen Çörekçi, çöpleri topladıklarını, temizlik yaptıklarını, üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini ifade etti.

Çörekçi, çalışmalar yürüttükleri ilçede vatandaşlarla görüştüklerinde duygu dolu anlar da yaşadıklarını anlatarak, "Bir arkadaşımız geldi, sarıldı, 'Siz mi geldiniz gardaşlarım' dedi, hepimiz ağladık. Gönüllü çalışıyoruz. Bu memleket bizim, bu topraklar bizim. Burada üzerimize düşen ne görev varsa yorulmadan yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



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