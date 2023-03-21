Adıyaman'da bir ay ücretsiz ekmek dağıtan fırıncı depremzedelere desteğini sürdürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - KEMAL CEYLAN / CİHAN OKUR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde özveride bulunarak afetin üçüncü gününde iş yerinin kepenklerini açarak bir ay boyunca ücretsiz ekmek dağıtan fırıncı, depremzedelere desteğini sürdürüyor.

Yenikent Mahallesi'ndeki Meydan Pide Fırını'nın sahibi Cuma Karakuş, depremin ardından komşularının ekmek bulmakta güçlük çekmesi üzerine ekmek üretmeye karar verdi.

Mahalle muhtarı Mustafa Uyanık ile yaptıkları incelemede, fırının bulunduğu binanın depremlerden zarar görmediğini tespit eden Karakuş, afetin üçüncü günü fırınını açarak üretime başladı.

Karakuş, yıllardır birlikte yaşadığı, depremde yakınlarını, evlerini kaybeden komşularına ücretsiz ekmek dağıttı.

Karakuş, AA muhabirine, günlük 1500 ile 2 bin arasında ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

İlçedeki çalışmaları koordine etmekle görevlendirilen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun talebiyle ekmek üretimini sürdürdüklerini belirten Karakuş, "Halkımız mağdur olmasın diye hizmet veriyoruz. Bir ay ücretsiz ekmek dağıttık. Bir ay sonra normale döndük. Şimdi parası olan ücretini ödüyor, olmayan ödemiyor. Elimizden geldiği kadar vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.

Karakuş, Vali Hatipoğlu'nun ekmek üretimi için un ve su temini konusunda destek sağladığını kaydetti.

- "Günde 1600 civarında ekmek dağıtıyorduk"

Yenikent Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık da kendisinin ve fırın sahibi Karakuş'un üzerine düşeni yaptığını, vatandaşın ekmeksiz kalmadığını ifade etti.

Uyanık, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Günde 1600 civarında ekmek dağıtıyorduk. Vatandaşlar çok memnun kaldı. Burada 9 mahalle var, 9'undan da gelen vatandaşlarımız vardı. Devletimizin yetkilileri de gerekli desteği verdi. Vatandaş mağdur olmasın diye bunu yaptık. Maksat vatandaşın temel gıda ihtiyacını karşılamaktı. Elimizden geldiği kadar vatandaşımıza yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Abdurrahman Kurtar ise depremin ardından zor günler geçirdiklerini, Cuma Karakuş sayesinde ekmek problemi yaşamadıklarını anlattı.

Yaraların sarılması için seferber olduklarını dile getiren Kurtar, "Cuma bey, binanın çökebileceğini düşünmeden fırını açtı ve vatandaşı ekmeksiz bırakmadı. Bundan daha büyük bir hizmet olmaz." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.