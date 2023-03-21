Adıyaman'da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezinde ve ilçelerde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binaların enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Siteler, Kayalık, Turgut Reis ve Cumhuriyet mahallelerinde birçok iş makinesinin görev yaptığı çalışmalarda, güvenlik güçleri de önlem alıyor.

Bilirkişi heyetlerinin savcılar gözetiminde demir ve beton numuneleri almasının ardından kamyonlara yüklenen enkaz, belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

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