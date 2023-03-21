Malezya Savunma Bakanı Hasan, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Malezya Savunma Bakanı Utama Mohamad Bin Haji Hasan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde afetzedeleri ve ülkesince kurulan sahra hastanesini ziyaret etti.

Askeri helikopterle ilçeye gelen Bakan Hasan'ı, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Belediye Başkani Mustafa Bulut ve askeri yetkililer karşıladı.

Çadır kentteki depremzedeleri ziyaret eden Hasan, çocuklara hediye verdi.

Hasan, daha sonra Malezya tarafından Zafer Mahallesi'nde kurulan sahra hastanesine geçti.

Malezyalı askeri personelce alkışla karşılanan Hasan, sahra hastanesinde incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.