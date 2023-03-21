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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da Gölbaşı'nın yerleşime uygunluk haritası çıkarılıyor

AA

Adıyaman'da Gölbaşı'nın yerleşime uygunluk haritası çıkarılıyor

ADIYAMAN (AA) - İLYAS GÜN/RECEP BİLEK - TOKİ'nin iştiraki olan Gayrimenkul Değerleme AŞ (GEDAŞ) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yerleşime uygunluk haritası çıkarılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Gölbaşı'nda, sismik yöntemle zemin etüdü yapılması için çalışma başlatıldı.

Doğu Anadolu Fayı Gölbaşı segmenti üzerinde belirlenen 80 noktada yapay deprem oluşturularak yerleşimin uygunluk değerlendirilmesi yapılıyor. Jeoloji ve jeofizik mühendislerinin sismik yöntemle yaptıkları araştırmanın sonucunda hazırlanacak rapor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulacak.

GEDAŞ adına araştırmayı yürüten jeoloji mühendisi İsmail Aksu, AA muhabirine, Gölbaşı ilçesinde mikro bölgeleme projesi kapsamında çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlçede sismik ölçüm yaptıklarını anlatan Aksu, şöyle konuştu:

"Mikrotremor sismik kırılma ve masw ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Gölbaşı ilçesinin bazı noktalarında yanal akma diye tabir edeceğimiz durumlar söz konusu. Gölbaşı gölüne doğru yanal olarak yaklaşık 3 ila 5 metre arasında yanal akma olmuş. Zemin burada büyük bir kütle olarak göle doğru kaymış durumda. Bu tür durumlarda hızlı ve gerekli tedbirlerin alınması adına bu raporları hazırlayacağız ve Bakanlığımıza sunacağız."

Jeofizik mühendisi Sedat Kaya ise Gölbaşı'nda 24 kanallı sismik çalışma yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda deprem anında oluşabilecek parametreleri belirmeye çalıştıklarını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bundan sonra binalar yapılırken ona göre önlemler alınacak. Yapıların statiği oluşturulacak. Rezonans salınımları ona göre hesaplanacak, yapı periyodu ona göre hazırlanacak. Yani zeminle yapı periyodu hazırlanması bu ölçümlere göre yapılacak. Deprem dalgasının hızı, kaya bölgelerde kısa sürüyor, oralardan hızlı geçiyor. Gölbaşı ilçesi formasyon gereği alüvyon bölge olması ve içinde ve su barındırması nedeniyle depremin yıkıcı özelliği daha çok oluyor. S dalgasının yıkıcı özelliği, alüvyon bölgelerde daha çok oluyor. Kayalardan deprem dalgası bir saniyede geçerken alüvyon bölgeden 5 saniyede geçiyor. S dalgasının yıkıcı özelliği çok olduğu için Gölbaşı'nda daha çok durmuş, bu yüzden yıkıcı bir özelliği olmuş."

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