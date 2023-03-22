Kahtalı gönüllü gençler ile çocuklar depremin yaralarını el ele sarıyor

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çocuklar ile gençler depremin etkilerinden birlikte uzaklaşıyor.

Kahta Gençlik Merkezi ile Kızılay gönüllülerinden oluşan 35 genç, Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan çadır kentteki çocuklar için organize edilen etkinliklere katılıyor. Gençler, çocuklar ile oyunlar oynayıp, müzikler eşliğinde dans ederek çeşitli etkinliklere katılıyor.

Aralarında ağabey-abla kardeş ilişkisi oluşan gençler ile çocuklar birlikte güzel vakit geçirip depremin yaralarını el ele sarıyor.

Kahta Gençlik Merkezi'nde görevli İbrahim Akgün, AA muhabirine, depremin ilk günü yakın akrabalarından 6 kişiyi enkaz altından çıkardıklarını söyledi.

Hayatını kaybeden akrabalarının da olduğunu ifade eden Akgün, depremde psikolojik olarak etkilenen çok fazla çocuğa rastladığını dile getirerek, "Onları öyle bırakmak istemedik, onlar hiç bir şeyin farkında değil. Onları tek başına bırakırsak biliyoruz ki bu etkileri silemezler, biz de böyle etkinlikler düzenlemeye çalıştık. Depremin ilk gününden beri çocukların yanındayız, onların yaralarını izlerini silmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Çocukların da kendilerini bir ağabey, bir öğretmen olarak gördüğünü ifade eden Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de onlar için neşeli, güzel günler için elimizden geleni yapıyoruz. Günlük olarak burada gönüllü arkadaşlarımız, eğitmen arkadaşlarımız, Siverek'ten gelen öğretmenlerimiz vardı. Her gün burada düzenli bir şekilde etkinlik düzenliyoruz. Çocuklarımız burada spordan eğitime, öğretime her şeyi alıyorlar. Psikolojilerini rahatlatmak için burada dans ediyoruz, onlar da bir nebze olsun bütün gördüklerini unutmaya çalışıyorlar, elimizden geldiğince bu yaraları sarmaya çalışıyoruz."

Gönüllülerden Kiraz Yetiş de birçok arkadaşını ve yakının depremde kaybettiğini söyledi.

Acıları dindirmek için çabaladıklarını ifade eden Yetiş, bu süreçte depremin ilk gününden itibaren çocukların yanında olmaya çalıştıklarını aktardı.

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