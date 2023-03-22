Adıyamanlı ciğerci günde ortalama 3 bin depremzedeye ücretsiz ekmek arası kavurma dağıtıyor

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da bir ciğerci, hayırseverlerin de desteğiyle kendi imkanlarını birleştirip günde ortalama 3 bin kişiye ücretsiz ekmek arası ciğer kavurma dağıtıyor.

Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerinde depremlerin ardından bir süre çalışmaya ara veren ciğerci Erkan Yıldırım, yıllarca satışını yaptığı, yöreye özgü ciğer kavurmayı vatandaşlara ücretsiz sunmaya başladı.

İş yerinin önüne kurduğu dev kazanlarda Adıyaman usulü ciğer kavurma hazırlayan Yıldırım, her gün ortalama 200-300 kilogramlık malzemeden yaptığı yarım ekmek porsiyonu depremzedelere ikram ediyor.

Afetzedeler günün belli saatlerinde işletme önünde sıraya girerek, yöresel lezzetten tatma imkanı buluyor.

İş yeri yetkilisi Suat Avcı, AA muhabirine, kendi bütçeleriyle girdikleri ciğer kavurma ikramını, çevrelerindeki vatandaşların maddi desteğiyle sürdürdüklerini söyledi.

Çok büyük bir afet yaşadıklarını belirten Avcı, "Bu mahallede doğduk, büyüdük. Memleketimiz, yerimiz, yurdumuz burası. Halihazırda büyük bir felaketle karşılaştık ve bunun akabinde gıda sıkıntısı oluştu. Kayınbiraderim Erkan Yıldırım sağ olsun bu işin öncülüğünü üstlenerek, yöresel kültürümüz olan ciğer kavurmayı ekmek arası dağıtmaya başladık." dedi.

- "Hızır gibi yetişenler oldu"

Suat Avcı, önceleri 40 gün boyunca ciğer kavurma dağıtmayı hedeflediklerini, sonrasında ise hayırseverlerin ekonomik katkı vermeye başladığını ifade etti.

Bu hayır işine başladıktan sonra çok ciddi destekler görmeye başladıklarını anlatan Avcı, "Hızır gibi yetişenler oldu. Destekler gelince mümkün mertebe 'bir kazan daha fazla kaynasın, bir gün daha fazla dağıtılsın' düşüncesiyle süreci devam ettiriyoruz. Günlük ortalama 3 bin kişiye ekmek arası yemek dağıtıyoruz. Günde 200-300 kilogram arasında kavurma hazırlıyoruz. İnşallah ramazan ayı için daha güzel düşüncelerimiz var. Bu süreci birlikte atlatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Şurada bir ışık bile olabilmek bizim için çok önemli." diye konuştu.

Depremzede Umut Akgün, depremden önce ailesiyle sık sık geldiği ciğercide, şimdi de yemek yeme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

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